Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1.06 artışla 1505,42 puandan kapattı. Böylece yeni kapanış rekorunu kırdı. BIST 100 gün içerisinde 1497-1509 puan arasında hareket etti.

Bunun yanında BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.78, BIST Mali Endeks yüzde 1.59, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.10 yükseldi. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise yüzde 3.15 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8.20 ile spor oldu.