BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,94 değer kaybederek günü 7.769,03 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 73,62 puan gerilerken, toplam işlem hacmi 102,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,76 ile madencilik oldu.