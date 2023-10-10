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        Haberler Gündem Borsa neden düşüyor, ne oldu? 9 Ekim 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Borsa neden düşüyor? 9 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,21 değer kaybıyla 8.193,44 puanda tamamladı. Borsada yaşanan bu düşüş, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 9 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" Sorularını gündeme getirdi. Tüm sektör endeksleri gerilerken en çok düşük menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu. İşte 9 Ekim 2023 BIST 100 Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 00:12 Güncelleme: 10.10.2023 - 00:12
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        • 1

          Küresel piyasalar, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başladı. Borsa İstanbul'da yaşanan düşüş günlük yüzde 3,21 oldu. Borsada yaşanan bu düşüşün sebebi yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 9 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" İşte 9 Ekim 2023 bugün borsada yaşanan son dakika gelişmeleri...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ? BİST 100 ENDEKSİ NEDEN DÜŞÜYOR?

          Borsa günü düşüşle tamamladı

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,21 değer kaybederek günü 8.193,44 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 271,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 135,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 3,17 ve holding endeksi yüzde 3,58 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,66 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

          Küresel pay piyasaları, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

        • 4

          Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, bugün yaptığı açıklamada, uzun vadeli tahvil faizlerindeki son artışın ve genel anlamda sıkı finansal koşulların, Fed'in politika faizini daha fazla artırmasına daha az ihtiyaç duyulacağı anlamına gelebileceğini ifade etti.

        • 5

          Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 seviyesinin destek, 8.400 ve 8.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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