Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne 7.874,18 puandan 0,08 yükselişle başlarken, kapanışı 0,30 düşüşle 7.844,80 puanla yaptı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 81,2 milyar lira oldu. Peki, " Borsa neden düşüyor, ne oldu? 7 Kasım BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" İşte 7 Kasım Salı Borsa İstanbul'da son durum...