Haftanın ikinci işlem gününden açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 91,10 puan ve yüzde 1,14 değer kazanarak 8.101,23 puanla başladı. Gün boyu dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi kapanışı 7.950,06 puanla yüzde 0,75 düşüşle tamamladı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 23 Ocak 2024 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" İşte 23 Ocak 2024 borsada son durum...