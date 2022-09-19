Borsayı yakından takip eden ve borsada işlem yapan yatırımcılar borsada yaşanan düşüşün sebebini araştırıyor. Son dönemde Borsa İstanbul'da yaşanan hareketlilik ekonominin gündemini yakından takip edenler tarafından dikkat takip ediliyor. Peki Borsa neden düşüyor, ne oldu? 19 Eylül 2022 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü? İşte borsada yaşanan son durum gelişmeleri...