Borsa İstanbul'da yaşanan dalgalı yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Son günlerde BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni merak edilirken, teknik açıdan analistler, BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyesinin direnç, 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 18 Eylül 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?" İşte 18 Eylül 2023 bugün borsada yaşanan son dakika gelişmeleri...