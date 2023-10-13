Borsa neden düşüyor? 12 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 0,86 değer kaybıyla, 8.259,27 puandan tamamladı. Borsada yaşanan bu düşüş, "Borsa neden düştü, ne oldu? 12 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" Sorularını beraberinde getirdi. Yatırımcılar borsada yaşanan düşüşün nedeni araştırmayı sürdüyor. İşte 12 Ekim 2023 BIST 100 Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün sebebi hakkında tüm ayrıntılar...
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 159,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,54 ile sigorta olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,15 ile bilişim sektörü oldu. Peki, "Borsa neden düştü, ne oldu? 12 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" İşte Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşe ilişkin tüm merak edilen sorunun yanıtı...
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12 EKİM BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,86 değer kaybederek günü 8.259,27 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 159,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,54 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,15 ile bilişim oldu.
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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Ekim ile biten haftada 209 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Öte yandan İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığı iddia edildi.
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Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde güvercin bir ton kullanmasına karşın İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir bölgeye yayılabileceğine yönelik endişelerle küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.
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Fed'in toplantı tutanaklarında vurgulanan ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin yanı sıra ABD'de açıklanan TÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin de bankayı temkinli olmaya ittiğini söyleyen analistler, İsrail-Filistin çatışmasının dünya genelinde tedirginliğe neden olmaya devam ettiğini kaydetti.
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Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Çin'de enflasyon ve dış ticaret dengesi, Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 puanın destek, 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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