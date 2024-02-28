Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 1,28 düşüşle 9.062,36 puanda tamamladı. Hisse senedinin değerini, bilindiği gibi büyük oranda arz ve talep arasındaki denge belirlemektedir. Haftanın üçüncü işlem gününde sektörel bazda en fazla kazandıran yüzde 0,58 puanla ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,03 ile turizm oldu. Peki, "Borsa neden düşüyor? 28 Şubat 2024 Çarşamba BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte 28 Şubat 2024 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 ile borsada yaşanan düşüşün nedenine ilişkin tüm detaylar...