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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 24 Temmuz 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 24 Temmuz BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 11.092,63 puandan başladı. Kapanışa doğru düşüş eğilimi gösteren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kaybederek 10.991,57 puandan tamamladı. Borsada yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 24 Temmuz 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" sorularını gündeme getirdi. İşte 24 Temmuz 2024 Salı borsadan yaşanan düşüşe ilişin tüm merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 19:19 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:19
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        • 1

          Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kaybederek 10.991,57 puandan kapattı. Haftanın açılış gününde ise hatırlanacağı gibi endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 11.089,53 puandan tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 24 Temmuz 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte 24 Temmuz 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan son gelişmeler...

        • 2

          24 TEMMUZ BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kaybederek 10.991,57 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 97,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 101 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,56 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 3,56 ile spor oldu.

          Analistler, küresel pay piyasalarının dünya genelinde açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri sonrası negatif seyir izlendiğini belirtti.

        • 4

          Yarın, yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Ifo İş dünyası güven endeksi, ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.150 ve 11.250 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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