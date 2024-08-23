Borsa günü düşüşle tamamladı! 23 Ağustos BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?
Güne yüzde 0,06 yükselişle 9.927,42 puandan başlayan, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın kapanış gününü yüzde 2,55 değer kaybıyla 9.668,10 puandan kapattı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.750 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirtti. Endekste yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor? 23 Ağustos 2024 Cuma BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" sorularını gündeme getirdi. İşte 23 Ağustos 2024 Cuma borsada yaşanan düşüşün nedeni...
- 1
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 düşüşle 9.668,10 puandan tamamladı. FED Başkanı Powell'ın faiz indirimine yeşil ışık yakması küresel piyasalarda olumlu bir etki yaratırken, olası bir faiz indirimi kararırının Borsa İstanbul'u nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Peki, "Borsa neden düşüyor? 23 Ağustos 2024 Cuma BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşe ilişkin tüm detaylar...
- 2
23 AĞUSTOS BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 değer kaybederek 9.668,10 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 253,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 77,9 milyar lira oldu.
- 3
Bankacılık endeksi yüzde 2,90 ve holding endeksi yüzde 3,13 değer kaybetti.
Sektör endekslerinin tümü kaybettirirken en çok gerileyen yüzde 3,49 ile madencilik oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın güvercin mesajları sonrası pozitif bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasaların negatif ayrıştığını söyledi.
-
- 4
Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada politika ayarlaması için zamanın geldiğini belirterek, "faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı gelen verilere, gelişen görünüme ve risk dengesine bağlı olacak" ifadelerini kullandı.
- 5
Haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile dış ticaret dengesi verileri, yurt dışında ise Japonya'da tüketici güven endeksi ve Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE), Almanya'da büyüme ve TÜFE, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve TÜFE, ABD'de dayanıklı mal siparişler ve büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.