Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 2 Ekim 2024 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsada sert düşüş! 2 Ekim borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kaybıyla 9.012,87 puanla tamamladı. Orta Doğu'da tırmanan gerilim, piyasalarda risk iştahını azaltırken, oluşan jeopolitik riskler küresel piyasalara olumsuz yansıyor. Son dönemde Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin negatif bir seyir izlemesi, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 2 Ekim 2024 borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 02.10.2024 - 19:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Borsa neden düşüyor?' son dönemin cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. İran'ın İsrail'e füze saldırısı, petrol ve altın fiyatlarını artırırken, artan gerilim borsaya olumsuz olarak yansıdı. Peki, Borsa neden düşüyor? 2 Ekim 2024 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü? İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞÜYOR 2 EKİM 2024?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kaybederek 9.012,87 puandan tamamladı.

        • 3

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 338,35 puan azaldı, toplam işlem hacmi 83,6 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 6,58, holding endeksi yüzde 4,23 değer kaybetti.

          Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

        • 4

          Orta Doğu'daki çatışmaların durumu ve dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri risk iştahını törpülemeye devam ediyor.

          ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle başlattıkları grev ikinci gününe girdi. Analistler, limanlardaki grevin tedarik zincirinde aksamalara ve fiyat artışlarına neden olabileceğinden endişe duyuyor.

          Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde 143 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Yıllık ücret artışı ise eylülde yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye geriledi.

        • 5

          Analistler, özel sektör istihdamına ilişkin verilerin iş gücü piyasasındaki soğumanın hızlı olduğuna ilişkin endişeleri azalttığını belirtti.

          Yarın yurt içinde enflasyon yurt dışında ise Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

          Kaynak: AA

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        Hizbullah İsrail'in sızma girişimini püskürttü
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den 60 kat pahalıya mobil internet kullanıyoruz
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Narin soruşturmasında sahte hesap etkisi: Asılsız paylaşımlarla ifadeler arasında dikkat çeken benzerlik
        Soruşturma başlatıldı
        Soruşturma başlatıldı
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Habertürk Anasayfa