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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 13 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa neden düştü?

        Borsa neden düştü? 13 Ocak 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,79 değer kaybederek 9.733,17 puandan başladı. Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte 13 Ocak 2025 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 19:20 Güncelleme: 14.01.2025 - 18:00
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        • 1

          Haftanın açılış gününe 0,09 düşüşle 9.901,84 puandan başlayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kaybederek 9.733,17 puandan tamamladı. Analistler, BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti. Peki, "Borsa neden düşüyor? 13 Ocak Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte detaylar...

        • 2

          13 OCAK BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kaybederek 9.733,17 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 177,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 96,4 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 1,95, holding endeksi yüzde 2,98 değer kaybetti.

        • 3

          Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,13 ile orman kağıt basım oldu.

          Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

        • 4

          Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla oluştu.

        • 5

          Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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