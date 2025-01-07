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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 7 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?

        Borsa neden düşüyor? 7 Ocak Salı BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Güne, yüzde 0,06 düşüşle 10.079,29 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 1,13 değer kaybıyla 9.972,03 puandan tamamladı. Analistler, BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte 7 Ocak 2025 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 18:43 Güncelleme: 07.01.2025 - 21:02
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        • 1

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 düşüşle 9.972,03 puandan tamamladı. Şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırıldı. Peki, "Borsa neden düştü? 7 Ocak 2025 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybederek 9.972,03 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 113,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94,5 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,76 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

          Küresel piyasalarda, ABD'de görevi devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara ilişkin endişeler varlığını korumaya devam ediyor.

        • 4

          Öte yandan bugün açıklanan verilere göre ABD'de aralık ayına ilişkin ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) bir önceki aya kıyasla 2 puan artışla 54,1 seviyesine yükselirken, beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

          Analistler, açıklanan veriyle birlikte ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, piyasalarda satış baskısının arttığını ifade etti

        • 5

          Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile tüketici güven endeksi, Almanya'da fabrika siparişlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 puanın destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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