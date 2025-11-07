Analistler, gelecek hafta yurt içinde sanayi üretimi, perakende satışlar, konut satışları ve ödemeler dengesinin, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) Almanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE), Avro Bölgesi'nde GSYH ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

ABD'de gelecek hafta açıklanacak kamu kurumlarına ait verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle ertelenebileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.