HİÇ Mİ UMUT YOK?

Peki borsanın içine düştüğü bu sıkışıklığı aşması için hiç mi umut yok? Elbette var. Öncelikle ocakta yüksek de gelse şubat ve mart enflasyonunun düşük gelmesi çok önemli. Ocakta okul, hastane fiyatlarının yeniden belirleniyor olması, asgari ücret artışını fiyatlara yansıtan lokanta ve oteller nedeniyle mevsimsel nedenler etkili oldu. Diğer yandan konutta yüzde 25 sınırının kalkmış olmasının etkisi her geçen gün azalıyor. İşte bu nedenlerle şubat ve mart enflasyonunun düşük gelme ihtimali fazla. Düşük enflasyon ise başta Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasına devam etmesi olmak üzere her derde deva. Uluslararası alanda Trump politikalarının emtia ve enerji fiyatlarını düşürmesi cari açığı aşağı çekebilir. Dış politikada Türkiye ekonomiyi destekleyen adımlar atıyor. Merkez Bankası rezervinin artmış olması ve cari açığın azalması döviz ihtiyacı azalan Türkiye'de kur riskini aşağı çekiyor. Son olarak likit fonlar ile mevduata getirilen stopaj artışı borsaya olan ilgili başlangıçta fonlar daha sonra bireysel yatırımcı nezdinde artırabilir. Ancak temel şart faiz oranlarının yüzde 40'ın altına çekilmesi gibi görünüyor.