İşte Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmeler

ENFLASYON RAKAMLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ocak ayı enflasyon rakamında görüldüğü gibi gerçekleşmeler nedeniyle enflasyondaki düşüş ve faiz indirimine olan inanç da arada bir kaybolunca yatırımcının borsaya ilgisi azalıyor. Endeksin yerinde saymasının özel bir nedeni de kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in not artışını pas geçmesi. Yatırımcılar Fitch'ten bir artış beklemese de Moody's'in not artıracağına olan inanç fazlaydı. Bu gelmeyince alınan pozisyonların bir kısmı geri verildi. Yüksek faiz nedeniyle kredili hisse alımları da epey azalmış durumda. Yükselişlerde kredi ile hisse alanların da her seferinde eli yanıyor. Bu hareketleri gören makinelerin (algoritmik işlem yapan yapay zeka yazılımları) hareketleri de önemli bir etken.