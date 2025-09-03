Habertürk
        Borsa neden düştü? 3 Eylül 2025 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa neden düştü? 3 Eylül 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 10.877,45 puandan başladı. Gün boyu dalgalı seyrini sürdüren endeks günü yüzde 1,29 değer kaybıyla 10.737,68 puandan tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 3,57 değer kaybederek 10.877,52 puandan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda ise, ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ile dünya genelinde ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesinin etkisiyle negatif bir seyir izliyor. Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak ağustos ayına ilişkin enflasyon verisine çevrildi. Peki, "Borsa neden düşüyor? 3 Eylül 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" İşte borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Giriş: 03.09.2025 - 19:15 Güncelleme: 03.09.2025 - 19:17
        • 1

          Borsa neden düştü, sorusu Borsa İstanbul endeksinin günü negatif kapatması üzerine cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 3 Eylül 2025 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybederek 10.737,68 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 139,84 puan azalırken toplam işlem hacmi 152,6 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 6,37, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,61 ile spor, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

        • 4

          Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 2,48 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,16 olarak kayıtlara geçti.

          BIST 100 endeksi, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 10.612,31 puana kadar geriledikten sonra gelen tepki alımlarına rağmen bankacılık endeksi öncülüğünde günü negatif seyirle tamamladı.

        • 5

          Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ve para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.650 ve 10.550 seviyelerinin destek, 11.850 ve 11.950 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

