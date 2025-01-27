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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 27 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa neden düşüyor? 27 Ocak 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,06 değer kaybederek, 9.997,85 puandan başladı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Kolombiya'ya ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Endeksin gün içinde düşüş eğiliminde hareket etmesi, "Borsa neden düştü?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 27 Ocak Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 19:12 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:22
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        • 1

          Borsa neden düştü sorusu cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Karışık bir seyir izleyen küresel piyasalarda ise gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 27 Ocak 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,06 değer kaybederek, 9.997,85 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,00 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,6 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 1,35 değer kaybetti.

        • 3

          Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1,74 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,15 ile elektrik oldu.

          Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in piyasaya sürdüğü son yapay zeka modelinin dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin hisselerinde değer kaybına neden olabileceğine yönelik sinyallerle negatif seyir izleniyor.

        • 4

          Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.800 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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