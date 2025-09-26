Borsa neden düşüyor? 26 Eylül 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Haftanın kapanış gününe yüzde yüzde 0,09 azalışla 11.366,82 puandan başlayan, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamladı. Borsa İstanbul BIST endeksinin düşüş eğilimindeki hareketi, 'Borsa neden düştü?' sorusunu beraberinde getirdi. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrederken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı. İşte 26 Eylül 2025 Cuma borsada yaşanan düşüşün nedeni...
Peki, "Borsa neden düştü? 26 Eylül 2025 Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 226,36 puan düşerken, toplam işlem hacmi 143,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,99, holding endeksi yüzde 2,47 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,26 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 4,60 ile metal ana sanayi oldu.
Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına olası etkileri yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü satıcılı bir seyirle tamamladı.
Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Tüketici Fİyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam ve ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.