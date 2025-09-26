Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 26 Eylül 2025 Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa neden düşüyor? 26 Eylül 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Haftanın kapanış gününe yüzde yüzde 0,09 azalışla 11.366,82 puandan başlayan, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamladı. Borsa İstanbul BIST endeksinin düşüş eğilimindeki hareketi, 'Borsa neden düştü?' sorusunu beraberinde getirdi. Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrederken, bu durum yurt içi piyasalara da yansıdı. İşte 26 Eylül 2025 Cuma borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 19:11 Güncelleme: 26.09.2025 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Borsa neden düştü, sorusu endeksin düşüş eğiliminde hareket etmesi sonucunda cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde yüzde 1,99 değer kaybetti. Peki, "Borsa neden düştü? 26 Eylül 2025 Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 226,36 puan düşerken, toplam işlem hacmi 143,3 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 2,99, holding endeksi yüzde 2,47 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,26 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 4,60 ile metal ana sanayi oldu.

        • 3

          Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına olası etkileri yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü satıcılı bir seyirle tamamladı.

        • 4

          Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret dengesi ve Tüketici Fİyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam ve ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        Yeşim Akbaş'ın şüpheli ölümünde yeni görüntüler!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        26 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        26 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Hafta sonu yağış var mı?
        Hafta sonu yağış var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Soru işaretleri 'Rafa' kalktı!
        Soru işaretleri 'Rafa' kalktı!
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        Bugün uzaktan boşandılar
        Bugün uzaktan boşandılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        Habertürk Anasayfa