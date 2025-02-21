Borsa İstanbul endeksinin son dönemde düşüş eğilimde hareket etmesi, borsa neden düşüyor, sorusunu beraberinde getirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, "borsa neden düştü? 21 Şubat Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...