BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 64,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Borsadaki düşüşün sebebi araştırılırken endeks yüzde 0,82 değer kaybederek günü 7.719,82 puandan tamamladı. Peki, "Borsa neden düştü? 20 Eylül 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor, ne oldu?" İşte 20 Eylül 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki düşüş nedenine ilişkin tüm ayrıntılar...