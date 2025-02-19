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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 19 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa neden düşüyor? 19 Şubat 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybıyla 9.763,67 puandan tamamladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin son dönemde düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme getirdi. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemlerinin, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırmasıyla karışık bir seyir öne çıktı. İşte 19 Şubat 2025 Çarşamba borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 19.02.2025 - 19:09
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        • 1

          Borsa neden düştü, sorusu günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 19 Şubat 2025 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,55 değer kaybederek 9.763,67 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 153,22 puan azalırken, toplam işlem hacmi 119,3 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi ise yüzde 1,54 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,14 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,03 ile inşaat oldu.

        • 3

          Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeleri genişletmeye yönelik söylemlerinin, ticaret savaşlarını derinleştirebileceği endişelerini artırmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına çevrildi.

          Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü göstergeler endeksi ile ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu vurguladı.

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