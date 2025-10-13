Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Borsa neden düştü? 13 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 13 Ekim 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Haftanın açılış gününe yüzde 1,25 düşüşle 10.586,02 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybıyla 10.556,18 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda, Çin ile ABD arasında artan ticari gerginliklerle negatif bir seyir izlenirken, yaşanan durum yurt içi piyasalara da yansıdı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 13 Ekim 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" İşte 13 Ekim 2025 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 13.10.2025 - 19:19
        • 1

          Borsa neden düştü, sorusu günün cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 13 Ekim 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kaybederek 10.556,18 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,1 puan azalırken, toplam işlem hacmi 104,3 milyar lira oldu.

          Bankacılık endeksi yüzde 2,09, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

        • 3

          Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 0,53 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 3,31 ile kimya petrol plastik oldu.

          Küresel piyasalarda, Çin ile ABD arasındaki ticaret gerginliğine dair haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, BIST 100 endeksi genele yayılan satışlarla günü negatif tamamladı.

        • 4

          Yurt içinde ağustosta cari işlemler hesabı 5 milyar 455 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 10 milyar 5 milyon dolar fazla verdi. AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustos ayında 5 milyar 472 milyon dolar fazla vereceği tahmininde bulunmuştu.

          Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Zew Ekonomik Güven Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE), Avro Bölgesi'nde Zew Ekonomik Güven Endeksinin ve ABD'de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısının yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

        • 5

          ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizen analistler, BIST 100 endeksinde 10.450 ve 10.350 seviyelerinin destek, 10.700 ve 10.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

