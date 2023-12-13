Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü yüzde 2,83 düşüş ile 7.529,31 puanda kapattı. Son dönemde borsada yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere 12 Aralık Salı günü dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kazancıyla 7.748,85 puandan tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düştü? 13 Aralık 2023 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa bugün neden düşüyor?" İşte borsada son durum...