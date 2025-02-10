Borsa günü düşüşle tamamladı! 10 Şubat 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Haftaya yüzde 0,10 yükselişle 9.962,07 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.845,85 puandan tamamladı. Küresel piyasalarda ise, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Son dönemde endeksin düşüş eğilimde hareketi, "Borsa neden düştü?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 10 Şubat 2025 Pazartesi borsada yaşanan düşüşün nedeni...
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Borsa neden düştü sorusu, günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Gün içinde finansal kiralama faktoring endeksi yüzde 2,20 ile en çok kazandıran sektör olurken, en çok kaybettiren 1,63 ile kimya petrol plastik endeksi oldu. Peki, "Borsa neden düştü, 10 Şubat 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
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BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybederek 9.845,85 puandan tamamladı.
BIS 100 endeksi, önceki kapanışa göre 105,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,6 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 1 değer kaybetti.
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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,63 ile kimya petrol plastik oldu.
Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
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Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Başkanı Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunumun piyasaların odağında bulunacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.100 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.