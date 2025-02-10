Borsa neden düştü sorusu, günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Gün içinde finansal kiralama faktoring endeksi yüzde 2,20 ile en çok kazandıran sektör olurken, en çok kaybettiren 1,63 ile kimya petrol plastik endeksi oldu. Peki, "Borsa neden düştü, 10 Şubat 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...