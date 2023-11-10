Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Borsa neden düştü? 10 Kasım 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor, ne oldu?

        Borsa neden düşüyor? 10 Kasım 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yatay bir seyirle 7.838,33 puandan başlarken, günü yüzde 0,89 düşüş ile 7.771,34 puandan tamamladı. Yaşanan bu gelişme sonrasında yatırımcılar, borsada yaşanan bu düşüşün nedenini araştırmaya başladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 70,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74 milyar lira oldu. İşte 10 Kasım 2023 Cuma BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşün sebebi...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 18:40 Güncelleme: 10.11.2023 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          BIST 100 endeksi günü yüzde 0,89 düşüş ile 7.771,34 puandan tamamladı. 9 Kasım Perşembe günü dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kaybıyla 7.841,46 puandan tamamlamıştı. Günün en çok kazandıran endeksi yüzde 2,13 ile bilişim olurken, en çok düşen ise yüzde 4,82 ile sigorta oldu. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü düşüşle kapatması borsa neden düşüyor sorularını beraberinde getirdi. Peki, "Borsa neden düştü? 10 Kasım 2023 BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor, ne oldu?" İşte Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan son dakika gelişmeleri...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kaybederek 7.771,34 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 70,13 puan azalırken, toplam işlem hacmi 74 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 0,87, holding endeksi yüzde 1,00 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,82 ile sigorta oldu.

        • 4

          Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarındaki tonun öngörülenden daha "şahin" olmasıyla dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

          Dünya genelinde enflasyonla mücadelede gerektiği kadar adım atılıp atılmadığının sorgulanmaya devam edildiğini belirten analistler, varlık fiyatlarında da oynaklığın güçlü kalmayı sürdürdüğünü bildirdi.

        • 5

          Fed Başkanı Powell, dün yaptığı açıklamada, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını belirterek, gerekmesi halinde para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

        • 6

          Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, bütçe dengesi, konut satışları, konut fiyat endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de, Avro Bölgesinde, İngiltere'de, enflasyon, Avro Bölgesi'nde ve Japonya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 puanın destek, 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        • 7

          AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 529 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2023 yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 43,4 ile 49,4 milyar dolar arasında yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Emekliye 5 bin TL ödemesi başlıyor
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Gerçek ortaya çıktı! Dilan ve Engin Polat neden adres değiştirdi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Arkadaşını öldürdü, cesedi yok etmek için 5 kişi tuttu!
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        Kabusu bitmiyor! Arda yine sakatlandı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        ABD´de bir hastaya `tam göz´ nakli yapıldı
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Deprem bölgesinde eğitime destek
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        Yağışlar sel riskiyle birlikte geliyor!
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        370 kişi ölmüştü! O müteahhidi kadınlar yakaladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Burak Yılmaz gitti, Rıza Çalımbay geldi!
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Atatürk vefatının 85. yılında dünyada anıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Saat 9'u 5 geçe hayat durdu
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        Atatürk’ün kızkardeşi Makbule Hanım’ın gizli kalmış hatıralarından elem, hüzün ve ibret sahneleri!
        'Ben hastayım çocuk'
        'Ben hastayım çocuk'
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Atatürk, "Beni hatırlayınız" sözünün üzerini neden çizdi?
        Hepimizin Atatürk'ü
        Hepimizin Atatürk'ü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Atatürk ile tanışmak için 3 ay yürüdü
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Mustafa Kemal Atatürk'ün son zamanları
        Habertürk Anasayfa