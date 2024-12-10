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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 10 Aralık 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?

        Borsa günü düşüşle tamamladı!

        Güne, yatay bir seyirle 10.257,19 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 1,54 değer kaybederek 10.099,03 puandan tamamladı. Haftanın açılış gününde alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul endeksi Pazartesi gününü yüzde 1,75 değer kazancı ile kapatmıştı. Küresel piyasalarda, ABD'de verilerden alınan sinyallerin enflasyonu düşürmenin beklenenden daha uzun zaman alabileceği endişesiyle karışık bir seyir izleniyor. Peki, "Borsa neden düştü?" İşte 10 Aralık 2024 Salı borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 19:07 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:07
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        • 1

          Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 10.099,03 puandan tamamladı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 10 Aralık 2024 Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...

        • 2

          BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

          Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 10.099,03 puandan tamamladı.

          BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,36 puan azalırken, toplam işlem hacmi 105,9 milyar lira oldu.

        • 3

          Bankacılık endeksi yüzde 2,66, holding endeksi yüzde 1,61 değer kaybetti.

          Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,01 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,46 ile madencilik oldu.

          Küresel piyasalarda, ABD'de verilerden alınan sinyallerin ülkede enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini beslemesi ve Çin tarafından Nvidia'ya tekelleşme soruşturması açılmasının etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

        • 4

          Analistler yarın yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini dile getirdi.

        • 5

          ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki yol haritasına ilişkin ipucu verebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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