18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Derlenen verilere göre, spor endeksi, şubat ayında yüzde 3,53 değer kaybetti. Şubat ayını yüzde 0,67 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi olarak kayıtlara geçti.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS),kulübün UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının devam etmesine yönelik itirazının kabul edildiğini bildirmesi sonrası Galatasaray hisselerinde yükseliş olmuştu.
Geçen ay Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 0,60 artarken, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 8,58 değer kaybetti.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği ise söz konusu dönemde yüzde 9,55 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi olarak kayıtlara geçti.
YILBAŞINDAN BU YANA EN FAZLA KAZANDIRAN GALATASARAY
Yılbaşında bu yana da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi Galatasaray oldu. Yılın ilk 2 ayında Galatasaray'ın hisseleri yüzde 20,97 yükseldi. Galatasaray'ı, yüzde 3,18 ile Fenerbahçe ve yüzde 3,09 ile Beşiktaş takip etti. Hisseleri yılın ilk 2 ayında yüzde 26,58 değer kaybeden Trabzonspor, yılbaşından bu yana yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi oldu.
EN FAZLA PİŞYASA DEĞERİNE DE GALATASARAY SAHİP
Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray, şubat ayını 810 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı.
Söz konusu dönemde Fenerbahçe'nin piyasa değeri 706 milyon 717 bin 200 lira olurken, Beşiktaş'ın 400 milyon 800 bin lira, Trabzonspor'un da 303 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Şubat 2019 kapanış fiyatı, şubat ayı değişimi, 2018 sonuna göre farkı ve piyasa değeri şöyle:
|Şirket
|2019 Şubat kapanış fiyatı
|2019 Şubat aylık değişim
|2018 sonuna göre fark (Yüzde)
|Piyasa değeri (TL)
|Galatasaray
|1,50
|0,67
|20,97
|810.000.000
|Beşiktaş
|1,67
|0,60
|3,09
|400.800.000
|Fenerbahçe
|7,14
|-8,58
|3,18
|706.717.200
|Trabzonspor
|1,01
|-9,55
|-26,58
|303.000.000
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