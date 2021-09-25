Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,45 kayıpla 1.384 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.376,01 puanı, en yüksek 1.417,45 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,80 azalışla 1.330,76 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,87 düşüşle 2.438,57 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,60 kayıpla 1.157,06 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,80 azalışla 1.898,69 puana geriledi.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSE TAV
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,66 ile TAV Havalimanları oldu. TAV Havalimanları'nı, yüzde 9,16 ile Ege Gübre ve yüzde 8,70 ile İş GMYO izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 14,84 ile Borusan Yatırım Pazarlama, yüzde 13,87 ile Erbosan ve yüzde 10,60 ile RTA Laboratuvarları şeklinde sıralandı.
Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 9 milyar 348 milyon lirayla Garanti Bankası, 6 milyar 675 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 3 milyar 519 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik yer aldı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 59 milyar 24 milyon lirayla Enka İnşaat, 59 milyar 10 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 56 milyar 75 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,26 artışla 497 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,30 kazançla 3 bin 297 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 2,65 değer kazanarak 8,8570 lira, Euro'nun satış fiyatı da yüzde 2,40 artışla 10,3720 lira oldu.
Geçen hafta 11,9020 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,02 artışla 12,1430 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,19 kazançla 9,5970 liradan kapandı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,54 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,94 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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