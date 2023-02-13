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BORSA KAPALI MI? 13 Şubat 2023 Borsa İstanbul'da son durum: Borsa ne zaman açılacak, ne zamana kadar kapalı?

Borsa İstanbul'da son durum: Borsa ne zaman açılacak?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem borsayı da etkiledi. Deprem felaketinin ardından çarşamba günkü işlemler iptal edilirken işlemlerin beş iş günü durdurulmasına karar verildi ve Borsa kapandı. İşlemler hala açılmamışken gözler Borsa ne zaman açılacak sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 13 Şubat 2023 Borsa İstanbul'da son dakika haberleri ile borsanın açılacağı tarih...

Giriş: 13.02.2023 - 11:38 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yurt içinde, 6 Şubat 2023 günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Borsa İstanbul'da sert düşüş yaşandı. BIST 100 endeksi, geçen haftanın ilk iki işlem gününde ise toplamda yüzde 9,85 değer kaybederek 4.505,34 puana geriledi. Düşüşün ardından Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu. Yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'un ne zaman açılacağına çevrildi. İşte borsanın açılacağı gün...

  • BORSA İSTANBUL KAPANDI MI?

    Yaşanan sert gerilemenin ardından bazı yatırımcılar yaşanan felaketin büyüklüğü göz önünde bulundurularak Borsa İstanbul'da işlemlerin kapatılması talebinde bulundu. Dün ise Borsa İstanbul, felaketin 3. gününde, sabah saatlerindeki yüzde 7'yi aşan düşüşün ardından pay piyasasında işlemlerin durdurulduğunu açıkladı.

    Böylece yüzde 16.2'lik kaybın ardından borsada kapanma kararı gelmiş oldu. Borsa İstanbul daha sonra yaptığı açıklamada işlemlerin 5 iş günü boyunca kapalı olacağını duyurdu.

  • 8 ŞUBAT'TAKİ İŞLEMLER İPTAL EDİLDİ

    Sosyal medyada son günlerde yaşanan oynaklığa tepki gösteren yatırımcılar ise deprem sonrasındaki işlemlerin iptal edilmesi talebinde bulundu. Twitter'da '#borsadaislemleriptaledilsin' hashtagiyle kısa sürede binlerce tweet atıldı. Borsa İstanbul 8 Şubat'taki işlemlerin iptal edildiğini duyurdu.

  • BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

    Borsa İstanbul A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

    "Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."

  • 17 AĞUSTOS'TA HEMEN KAPATILMIŞTI

    17 Ağustos 1999'da salı günü sabaha karşı yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremin hemen ardından o günkü adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 26 Ağustos Perşembe gününe kadar kapatılmıştı. Yani toplamda 7 iş gününde borsada işlem yapılmamıştı.

  • İLK GÜN SERT SATIŞ GELDİ

    İMKB 100 endeksi 16 Ağustos 1999'da günü 5.807 puandan tamamlamıştı. 26 Ağustos'ta işlemlerin açılmasıyla 1 günde yüzde 10.38 değer kaybetti ve 5.204 puana geriledi. 27 Ağustos Cuma günü ise gelen tepki alımlarıyla endeks yüzde 1.4 yükseldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle pazartesi günü işlem yapılmazken 31 Ağustos'ta İMKB 100 yeni bir satış dalgasıyla yüzde 4.91 geriledi. Endeks 2 Eylül'de yüzde 1.79, 3 Eylül'de yüzde 2.47, 6 Eylül'de ise yüzde 8.68 yükseldi.

    4 işlem gününde üst üste yükseliş kaydeden İMKB 100 böylece 6 Eylül 1999 itibarıyla 16 Ağustos'taki seviyesinin üzerine tırmanarak 5.824 puana çıktı. 26 Ağustos'taki sert düşüşün ardından kayıplarını 6 işlem gününde telafi etmiş oldu.

  • DOLAR BAZINDA DÜNYADA EN ÇOK YÜKSELEN BORSA OLDU 

    İMKB 100 yılın geri kalanını genel olarak yükselişle geçirirken 1999 yılını yüzde 485.4'lük yükselişle 15.209 puandan tamamladı. Dolar bazındaki getirisi de yüzde 242 oldu. Böylece İMKB o sene dolar bazında dünyanın en çok yükselen borsası oldu.

  • YATIRIMCILARIN YÜZDE 9.6'SI DEPREM BÖLGESİNDE

    Toplam hisse senedi yatırımcılarının yüzde 10’u deprem bölgesinde. Bugün iptal edilmeseydi 13 dakikalık kayıp piyasa değeri açısından 360 milyar TL idi. MKK verilerine göre Ocak 2023 itibarıyla depremin etkilediği 10 ilde 381 bin 383 borsa yatırımcısı bulunuyor. Bu toplam yatırımcı sayısının yaklaşık yüzde 9.6'sına tekabül ediyor. Bu illerde en fazla yatırımcı sayısı 111 bin 602 ile Adana'da bulunuyor. Adana'yı 60 bin 919 ile Hatay ve 49 bin 317 yatırımcıyla Gaziantep takip ediyor.

  • Şehir Yatırımcı sayısı
    Adana 111.602
    Hatay 60.919
    Gaziantep 49.317
    Diyarbakır 34.008
    Kahramanmaraş 29.173
    Şanlıurfa 28.598
    Malatya 27.006
    Osmaniye 20.341
    Adıyaman 16.394
    Kilis 4.025
    Toplam 381.383
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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