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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul’da gong, Sur Tatil Evleri GYO için çaldı - Borsa Haberleri

        Borsa İstanbul’da gong, Sur Tatil Evleri GYO için çaldı

        Sur Yapı çatısı altında faaliyet gösteren Sur Tatil Evleri GYO, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreninin ardından SURGY koduyla işlem görmeye başladı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO hisselerinin gördüğü talepten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir büyüme hedefimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu halka arzla, içerisinde halka açık bir şirketin yer aldığı, kurumsal ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen şirketler grubu olarak devam edeceğiz" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 15:05 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:05
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        Gong, Sur Tatil Evleri GYO için çaldı
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        Borsa İstanbul’da gong, Sur Tatil Evleri GYO için çaldı. Halka arz sürecini, toplam hisse sayısının 2,88 katı kadar talep alarak tamamlayan Sur Tatil Evleri GYO, 14 Aralık’ta gerçekleştirilen gong töreninin ardından SURGY koduyla işlem görmeye başladı. Açılış gongunu, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Sur Yapı Genel Müdürü Ufuk Elmas, Sur Yapı Genel Müdür Vekili Atilla Elmas, Sur Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Hakan Elmas, Sur Tatil Evleri GYO Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Akın Demirbağ, Integral Yatırım Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu çaldı.

        SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFİ

        Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, her günü başarılarla dolu 31 yıllık bir geçmişe sahip olan Sur Yapı’nın yepyeni bir döneme girdiğini belirterek “Sur Yapı olarak, her günü başarılarla dolu bir 31 yılı geride bırakırken yepyeni bir döneme girdik, Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzıyla sermaye piyasalarına bugün itibariyle adım attık. Sur Tatil Evleri GYO’nun ülkemizin her geçen gün gelişen, büyüyen ve nitelik kazanan gayrimenkul sektöründeki büyük fırsatlardan pay almamıza, ortaklarımızın yatırımlarını güvenle büyütmemize fırsat sağlayacağını biliyoruz. Tüm bu fırsat ve sorumluluklar, bize yeni ortaklarımızla birlikte büyüyeceğimiz günler vadediyor” diye konuştu.

        İki günlük talep toplama sürecinde Sur Tatil Evleri GYO’nun yatırımcıdan gördüğü yoğun talepten duydukları memnuniyeti dile getiren Elmas, ‘’ Sur Tatil Evleri GYO’nun halka arzında, yüzde 80’i yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 20’si yurtiçi kurumsal yatırımcılara olmak üzere 2 milyar 213 milyon 100 bin lira değerinde 45 milyon lot hisseyi satışa sunduk. 2 günlük talep toplama sürecinde bu rakamın 2,88 katı kadar talep aldık. 3,8 milyon yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilen halka arzımızda yurt içi bireysel yatırımcılardan 61,9 milyon adet, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 67,5 milyon adet talep toplandı’’ dedi.

        Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun törende yaptığı konuşmasında “Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın Borsamızda işlem görmeye başlaması vesilesiyle düzenlenen halka arz törenine, Borsamıza hoş geldiniz. Sur Yapı, gayrimenkul alanında uzun yıllara dayanan deneyimini ve kurumsal hafızasını, Sur Tatil Evleri GYO ile turizm sektörüne de taşımaktadır. Böylece yatırımcılarına büyüyen turizm sektöründe yatırım imkânı sağlamaktadır. Ülkemiz ekonomisinde önemli bir yer tutan gayrimenkul ve turizm sektörlerini tek bir yatırım aracında toplayan bu halka arz yatırımcılarımıza farklı bir değer sunulmaktadır. Bu nedenle, bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sur Tatil Evleri GYO’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum” dedi.

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