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Borsa İstanbul sabah saatlerinde yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, sabah saatlerinde yüzde 1.76 yükselerek 4.941 puanı aştı

Giriş: 09.12.2022 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa İstanbul sabah saatlerinde yükseldi
Borsada yükseliş
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AA / HABERTURK.COM

Sabah saatlerinde BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.76 değer kazanarak 4.941 puana yükseldi.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,60 artışla 4.855,92 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Çin'in Kovid-19 salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını terk etmeye yönelik adımları ve ABD'de iş gücü piyasasının yavaşlama belirtileri gösterdiğine işaret eden verilerle pay piyasalarında toparlanma eğiliminin öne çıktığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısı öncesi yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğuna işaret eden analistler, halihazırda Banka'nın 50 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin gücünü koruduğunu bildirdi.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 ve 4.730 seviyelerinin destek, 4900 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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