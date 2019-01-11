FETÖ'nün darbe girişiminde, biri polis 2 kişinin şehit edildiği, 46 kişinin de yaralandığı Sarıyer'deki Borsa İstanbul'un işgal edilmesi davasında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi kararını geçen Temmuz ayında açıkladı.

YEREL MAHKEME KARARI

1'i firari, 7'si tutuklu 15 sanıklı davada, tutuklu sanıklar eski binbaşı Ahmet Baykal ve eski astsubay Seyit Ali Şahin, "anayasayı ihlal" ile "kasten öldürme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bu sanıklar ayrıca "yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 319 yıl 10'ar ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Mahkeme heyeti, 12 sanık hakkındaki suçlamalarla ilgili ceza verilmesine yer olmadığına, firari sanık Murat Çelik'in dosyasının ayrılmasına hükmetti.

İSTİNAFTAN ONAMA

Karara çıkan dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. 2. Ceza Dairesi verilen cezaların usul ve yasaya uygun olduğunu belirtti. Verilen cezaları onadı.