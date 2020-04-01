Borsa İstanbul Grubu'ndan 5 milyon lira bağış

AA

Borsa İstanbul'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgınına karşı verilen mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na Borsa İstanbul Grubu olarak 5 milyon TL destek olma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

"BizBizeYeterizTürkiyem" ve "Borsaİstanbul" etiketlerinin kullanıldığı paylaşımda, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve Takasbank'ın resmi Twitter hesaplarına yer verildi.