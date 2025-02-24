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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul'dan açığa satışa yeni düzenleme - Borsa Haberleri

        Borsada açığa satışa bir günlük yukarı adım kuralı

        Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan ve açığa satış yapılabilen paylarda gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasının kararlaştırıldığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:19
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        Borsa İstanbul'dan açığa satışa yeni düzenleme
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        Borsa İstanbul, BİST 50 endeksinde yer alan hisselerde uygulanan açığa satış işleminde yukarı adım kuralını uygulama kararı aldı.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Bilindiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulunun 05/12/2024 tarih ve 62/1863 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilmektedir. Söz konusu paylarda 24/02/2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır.

        Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir."

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