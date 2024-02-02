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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 65,72 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 8.711,84 puana çıktı. Sabah saatlerinde 8.748,34 puanla yeni gün içi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,74 ile iletişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,04 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste yedinci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 8.646,12 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

FED ETKİSİ

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.