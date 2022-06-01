Borsa İstanbul'da yeni rekor geldi. BIST 100 endeksi, sabah saatlerinde yüzde 1.05 yükselerek 2.574 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi yüzde 0.75 ve holding endeksi yüzde 0.93 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1.83 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0.79 değer kazancıyla 2.547 puandan tamamlamıştı

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ve küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.