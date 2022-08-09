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Borsada yatay açılış

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,02'lik sınırlı artışla 2.795,52 puandan başladı

09.08.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa İstanbul'da yatay açılış
Borsada yatay seyir
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AA

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,47 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 2.795,52 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,30'la orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 1,69'la spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,62 değer kazanarak 2.795,06 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, tarihi zirvesini de 2.802,83 puana taşıdı.

TEMKİNLİ SEYİR

Analistler, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle pay piyasalarındaki temkinli seyrin devam ettiğini söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.800 ve 2.820 seviyelerinin direnç, 2.750 ve 2.720 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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