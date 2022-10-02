Spor hisseleri eylülde kaybettirdi

Temmuz ve ağustosta yükselen spor endeksi, yükselişini geçen ay sonlandırdı. Spor endeksi, geçen ay yüzde 16,1 azalış kaydetti.
Analistler, yapılan transferler ve sponsorluk anlaşmalarıyla önceki aylarda yukarı yönlü hareketlenmelerin hakim olduğu spor hisselerinde eylülde kar satışlarının etkili olduğunu söyledi.
Geçen ay borsada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 34,9, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 20,4, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 11 ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 5,1, kaybettirdi.
Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hisseleri yükselirken, Trabzonspor yatırımcısını üzdü.
Borsa bu yıl küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşın tarihi zirvelere ulaştı. Yılbaşına göre spor hisselerinde de genel anlamda pozitif bir seyir izlendi.
Trabzonspor ise borsada yıl genelinde iç açıcı bir performans sergilemedi.
Bu dönemde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 88,9, Galatasaray yüzde 73,5 ve Beşiktaş yüzde 31,8, kazandırırken, Trabzonspor yüzde 27,7 kaybettirdi.
EN DEĞERLİSİ FENERBAHÇE
Borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip oldu.
Fenerbahçe, eylül ayını 5 milyar 265 milyon 736 bin piyasa değeriyle tamamladı.
Fenerbahçe'yi 3 milyar 45 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 2 milyar 190 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 1 milyar 312 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.
Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2021, Ağustos 2022 ve eylül ayı kapanış fiyatı, yüzde değişimleri ve piyasa değeri şöyle:
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!