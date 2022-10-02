Spor hisseleri eylülde kaybettirdi

AA

Temmuz ve ağustosta yükselen spor endeksi, yükselişini geçen ay sonlandırdı. Spor endeksi, geçen ay yüzde 16,1 azalış kaydetti.

Analistler, yapılan transferler ve sponsorluk anlaşmalarıyla önceki aylarda yukarı yönlü hareketlenmelerin hakim olduğu spor hisselerinde eylülde kar satışlarının etkili olduğunu söyledi.

Geçen ay borsada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ yüzde 34,9, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği yüzde 20,4, Fenerbahçe Futbol AŞ yüzde 11 ve Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları yüzde 5,1, kaybettirdi.

Spor şirketlerinin yılbaşından bu yana sergiledikleri hisse performansına bakıldığında, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hisseleri yükselirken, Trabzonspor yatırımcısını üzdü.

Borsa bu yıl küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşın tarihi zirvelere ulaştı. Yılbaşına göre spor hisselerinde de genel anlamda pozitif bir seyir izlendi.

Trabzonspor ise borsada yıl genelinde iç açıcı bir performans sergilemedi.

Bu dönemde yatırımcısına Fenerbahçe yüzde 88,9, Galatasaray yüzde 73,5 ve Beşiktaş yüzde 31,8, kazandırırken, Trabzonspor yüzde 27,7 kaybettirdi.

EN DEĞERLİSİ FENERBAHÇE

Borsada işlem gören spor şirketleri arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip oldu.

Fenerbahçe, eylül ayını 5 milyar 265 milyon 736 bin piyasa değeriyle tamamladı.

Fenerbahçe'yi 3 milyar 45 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle Galatasaray, 2 milyar 190 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 1 milyar 312 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş izledi.

Borsada işlem gören 4 spor şirketinin Aralık 2021, Ağustos 2022 ve eylül ayı kapanış fiyatı, yüzde değişimleri ve piyasa değeri şöyle:

Şirket 2021 Aralık kapanış fiyatı 2022 Ağustos kapanış fiyatı 2022 Eylül kapanış fiyatı 2022 Eylül aylık değişim (yüzde) 2021 sonuna göre fark (yüzde) Piyasa değeri Galatasaray 3,25 5,94 5,64 -5,1 +73,5 3.045.600.000 Fenerbahçe 28,16 59,75 53,20 -11 +88,9 5.265.736.000 Trabzonspor 6,06 5,50 4,38 -20,4 -27,7 2.190.000.000 Beşiktaş 4,15 8,40 5,47 -34,9 +31,8 1.312.800.000