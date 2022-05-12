Borsa İstanbul'da satışlar hızlandı

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Borsa İstanbul, ABD'den gelen beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından dün yüzde 1.5'a yakın değer kaybederken bugün de satıcılı seyrinin sürdürüyor.

Fed başkanlarının yükselen enflasyon sonrası daha şahin duruştan kaçınmasına rağmen küresel piyasalarda risk iştahı düşmeye devam ediyor.

Risk iştahının düşmesine paralel olarak borsalar ve altın cephesinde satışlar görülürken, Borsa İstanbul güne yüzde 1.1 değer kaybıyla başladı, öğlen seansında düşüş yüzde 3.4'e kadar gelerek 2 bin 90 puanlık destek seviyesi kırıldı. Endeks 2 bin 366 puana kadar indikten sonra 2 bin 380 üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Borsa İstanbul'daki tüm endekslerde düşüş görülürken en çok değer kaybedenler arasında metal, turizm, holding, ulaştırma, teknoloji yüzde 3'ündeki düşüşle başı çekiyor