10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Küresel piyasalar ve TL cinsi yatırım araçlarında dün koronavirüs ve petrol fiyatları kaynaklı yaşanan sert kayıpların ardından hükümetlerden koordineli küresel bir destek beklentisiyle güne daha iyimser bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul sabah saatlerinde başlayan yükselişini öğleden sonraya dek sürdürdü. Önceki gün 103 bin puanın biraz üzerinde kapanan endeks, saat 13:45'te yüzde 3.2 primle 106 bin puanı aştı.
Öğleden sonra endeks koronavirüsün Türkiye'ye de gelmiş olabileceğine yönelik Sağlık Bakanı'nın açıklaması sonrası aşağı yönlü harekete başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Türkiye'de olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ancak henüz tespit edilmiş bir vaka olmadığını söyledi.
Bir süre 103 binin altına inen BIST-100, ardından yeniden toparlanarak artıya geçti. Koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin istişare edileceği haberiyle endeks tekrar aşağı yönlü dalgalandı. Saat 17:55 itibarıyla Borsa İstanbul yüzde 2'nin üzerinde kayıpla 101 bin puanlara indi.
Petrol fiyatlarındaki savaş ve koronavirüs salgınının ekonomide tahribat yaratacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı dün sert kayıpları beraberinde getirmişti. S&P 500 endeksi yüzde 7.6, Dow Jones ise yüzde 7.79 düşüş gösterdi. Petrol fiyatları ise Ocak ayındaki 72 dolardan 30 doların altına kadar düşmüştü.
Küresel şok karşısında TL varlıklarda da satış baskısı hissedilirken dolar/TL, borsa, CDS, tahvil getirileri negatif etkilenmişti. BIST 100 dün günü yüzde 5.5, bankacılık endeksi yüzde 6.5'e yakın düşüşle tamamlamıştı. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i de 400'ün üzerine sıçramıştı.
Fakat, merkez bankalarından gelen genişleme hamleleri ve hükümetlerin ekonomiye yönelik teşvik paketleriyle küresel borsalarda bir nebze toparlanma emareleri görüldü. BIST-100 endeksi de en yüksek 106,857 en düşük 102,715 puanı gördü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!