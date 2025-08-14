Borsa İstanbul'da gong "Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası" için çaldı

Halka arz süreci tamamlanan Damla Kent Gayrimenkul Sertifikası için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi.

Törende konuşan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, her bir yatırımcının küçük adımlarıyla hep birlikte büyük bir adım attıklarını belirterek, "Bu küçük adımlar ev sahibi olma, kentsel dönüşüm, deprem hazırlıkları gibi büyük yatırımları güç birliği yaparak birlikte yapmanın bir yoludur. Bu önemli adım, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam eden kalkınma hamlesinin bir sermaye piyasası ürünüyle gerçekleşmesinin yoludur." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sertifikasının borsada işlem görmesinin tüm sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacağını vurgulayan Ergun, "Ben bu başarılı halka arza katılan yatırımcılarımıza, heyecanımıza ortak olan yatırımcılarımıza teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum. TOKİ, Bakanlığımız, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, aracı kurumlarımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Bu modeli sürdürmeye hep birlikte devam ediyor olacağız" Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da yaklaşık 10 aylık bir yolculuğun sonunda çok önemli bir halka arzı yapmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yılmaz, 14,5 milyar liralık halka arza yaklaşık 1,87 katlık fazla talep geldiğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Bugün burada görevimiz bitmiyor. Önümüzdeki süreçte de başarılı bir model olarak vatandaşımızın önüne koyduğumuz bu modeli sürdürmeye hep birlikte buradaki aracı kurumlarımızla Borsa İstanbul ve SPK yetkilileriyle beraber devam ediyor olacağız." diye konuştu. "Bu güvenli modelin en önemli araç olarak kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları da göstermeye devam edeceğiz" Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ise gayrimenkul sertifikasını geliştirirken herkesin en önemli düşüncesinin bu sertifikaya vatandaşların göstereceği ilgi ve katılım olduğunu söyledi. Sungur, maddi, parasal katılımlardan ziyade söz konusu gayrimenkul sertifikasına vatandaşların katılım sayısının çokluğunun kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini aktararak, "Dolayısıyla burada bu modelin gelecekte gayrimenkul satışıyla ilgili en önemli model olması dileği bizim aslında yeni projelerle ilgili gelecek hedefimizi oluşturuyor. Gayrimenkul sertifikasının en önemli gayrimenkul satış modeli olması için ve yine bir yatırım aracı olarak kullanılırken de bu güvenli modelin en önemli araç olarak kullanılabilmesi için gerekli çalışmaları da göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.