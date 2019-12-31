Yeni yıl kutlamaları nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlar hizmet vermezken özellikle pek çok vatandaş 31 Aralık 2019 (bugün) ve 1 Ocak 2020 (yarın) Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki Borsa İstanbul bugün açık mı? Yarın hizmet verecek mi?

BORSA İSTANBUL'UN YILBAŞI ÇALIŞMA DURUMU

Borsa İstanbul yılın son günü 31 Aralık 2019'da (bugün) tüm işlemlere açık olacak. Ancak yeni yılın ilk gününde yani yarın (1 Ocak 2020 Çarşamba) resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul hizmet vermeyecek.

Borsa İstanbul 2 Ocak 2020 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.