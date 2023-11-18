Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.853,36 %0,93
        DOLAR 28,7044 %0,15
        EURO 31,3398 %0,71
        ALTIN 1.826,46 %0,04
        FAİZ 40,60 %-0,61
        GÜMÜŞ GRAM 21,90 %0,03
        BITCOIN 36.414,00 %-0,01
        GBP/TRY 35,7826 %0,58
        EUR/USD 1,0908 %0,57
        BRENT 80,61 %4,12
        ÇEYREK ALTIN 2.986,26 %0,04
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: Türkiye'nin yaklaşık 10'da biri borsa yatırımcısı - Borsa Haberleri

        Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun: Türkiye'nin yaklaşık 10'da biri borsa yatırımcısı

        Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, 8 milyon yatırımcıya ulaştıklarını belirterek, "Yani yaklaşık Türkiye'nin onda biri Borsa yatırımcısı, bu birkaç sene önce yüzde 1 oranındaydı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türkiye'nin 10'da 1'i borsa yatırımcısı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Sermaye Piyasalarında Finansman Kaynakları ve Reel Sektör" başlıklı oturuma katıldı.

        Sermaye piyasalarının Türkiye ekonomisine etkilerine değinen Ergun, son 3 yılda yaşanan gelişmelerin Türkiye Yüzyılı'ndaki ışığı gösterdiğini söyledi.

        Ergun, son 3 yılda 139 şirketin halka arzıyla 107 milyar TL kaynak sağlandığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ben bu rakamı şöyle okuyorum: Bu 139 şirketimiz son 3 yılda yatırımlarını ve ihracatını sermaye piyasası yoluyla TL ile finanse ettiler. Böylece kur riskini ve faiz riskini daha iyi yöneterek, daha sürdürülebilir yolla yatırım ve büyümelerini finanse ettiler. Bu rakam bana bunu ifade ediyor. Pay piyasası ve halka arzları konuşuyoruz hep ama Borçlanma Araçları Piyasamız da sektöre kaynak üretiyor. Son 3 yılda 1 trilyon TL'nin üzerinde kaynak borçlanma araçları ihracı yoluyla sektöre aktarıldı. Bu rakam sadece bu sene 400 milyar TL idi."

        REKLAM

        Ergun, 8 milyon yatırımcıya ulaştıklarını belirterek, "Yani yaklaşık Türkiye'nin onda biri Borsa yatırımcısı, bu birkaç sene önce yüzde 1 oranındaydı. Güzel bir gelişme ama üzerinde de durulması gereken bir gelişme. Gelen 8 milyon yatırımcının finansal okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesi anlamında daha yapacak çok işimiz var demektir." diye konuştu.

        "SOSYAL MEDYAYA İTİBAR ETMEYİN"

        Korkmaz Ergun, yatırımcıların yatırım yaparken uzun vadeli perspektifle bakarak ortaklık kültürü ile hareket etmesinin önemine dikkati çekti.

        Bu yıl 7 milyar TL tutarında halka arzın görüldüğünü aktaran Ergun, "Sermaye piyasaları olarak son 3 yılda ciddi bir lig atladık. Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılının birikimlerinin üzerine, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda, ülkemizin ihracatının, yatırımının, istihdamının, büyümesinin ve kalkınmasının finansmanında sermaye piyasaları olarak daha fazla sorumluluk ve rol alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç yatırımcıların Borsa'ya katılmasının önemine işaret eden ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergun, "Lütfen sosyal medyaya itibar etmeyin, şirket açıklamasını KAP'tan takip edin. Gelin yatırımı oradan öğrenin. Finansal okuryazarlık konusunda daha çok çalışmalıyız, SPK bu konuya çok eğiliyor, biz de bu alanda önemli çalışmalar yapıyoruz." ifadelerin kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail yine mülteci kampı ve hastaneleri hedef aldı
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        "Turuncu" fırtına İzmir'de hayatı felç etti!
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Otomobilleri çizdiği iddia edilmişti! Avukata 3 yıl hapis istendi!
        Otomobilleri çizdiği iddia edilmişti! Avukata 3 yıl hapis istendi!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Habertürk Anasayfa