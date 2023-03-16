HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'a yani bir şirket geliyor. Sinangil ve Guliten Yok markaları ile bilinen Eksun Gıda halka açılmak için dün bugün ve yarın (15-16-17 Mart)talep topluyor. Eksun Gıda’nın halka arzda satışa sunulacak payların yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 57’si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 3'ü şirket çalışanlarına, yüzde 5'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Genel Müdürü Ahmet Demir halka arz edilecek olan Eksun Gıda’yı tanıtırken şirketin ortaklarını ve mevcut ortaklarla halka arza kadar şirketin nasıl bir gelişim gösterdiğini anlatıyor.

AVANTAJ VE DEZAVANTAJLAR NELER?



Türkiye'de sektörün durumuna yönelik değerlendirmelerde bulunan Demir, gıda ve un şirketlerini şu anda pozitif ve negatif etkileyen unsurları sayarken bundan sonraki olası riskler ve avantajlı gelişmeleri de dile getiriyor. Şirketin finansal durumu, borçları ve borçlarının yapısı hakkında bilgi veren Demir, başta karlılık olmak üzere şirketin önemli bilanço kalemlerinde nasıl bir gelişim görüldüğünü de bildiriyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?



Şirketin temettü veriminin şimdiye kadar nasıl olduğuna dair açıklamalarda bulunan Demir halka arz yöntemi ve halka arz gelirlerini nerede ve nasıl kullanılacağına dair soruları da cevaplıyor. Demir ayrıca şirketin önümüzdeki dönem büyüme potansiyeli ve 2023 projeksiyonlarını anlatarak

"Yatırımcılar size neden ortak olsun? Ne vaat ediyorsunuz?" sorularını cevaplıyor.

ÖNERİLEN VİDEO