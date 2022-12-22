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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek oluyor. Borsa İstanbul'un son rallisini değerlendiren Örnek bu yükselişin önünü kesebilecek risklere de değiniyor. Global piyasalardaki gelişmelerin de ele alındığı programda Türkiye ekonomisinde enflasyon, faiz ve döviz arasında oluşan denge de sorgulanarak bu durumun sürdürülebilir olup olmadığı tartışılıyor.

HANGİ SEKTÖRLER GERİDE KALDI?

Programda Borsa İstanbul’da bir süredir devam eden yükselişin nedeninin ortaya konulduğu programda diğer yandan Borsa İstanbul şirketleri bilanço kalemleri açısından değerlendirilerek şu anda gelinen piyasa değerleri açısından hisselerin ucuz mu pahalı mı olduğuna dair görüşler paylaşılıyor. Örnek ayrıca hangi sektörler ve şirketlerin değerinin üstünde hangilerinin altında işlem gördüğüne dair görüşlerini açıklıyor.

YABANCI NASIL DÖNER?

Seçim ve her seçim öncesi yaşanan seçim rallisiyle ilgili görüşlerini paylaşan Cumhur Örnek bir süre önce Borsa İstanbul’dan çıkan yabancı yatırımcıların geri gelmesinin şartlarını da ortaya koyarak 2023 beklentilerini de sıralıyor.