Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam Borsa İstanbul'a engel olabilicek riskler neler?

Borsa İstanbul'a engel olabilecek riskler neler?

Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek oluyor. Borsa İstanbul'un son rallisini değerlendiren Örnek bu yükselişin önünü kesebilecek risklere de değiniyor. Global piyasalardaki gelişmelerin de ele alındığı programda Türkiye ekonomisinde enflasyon, faiz ve döviz arasında oluşan denge de sorgulanarak bu durumun sürdürülebilir olup olmadığı tartışılıyor.  

Giriş: 22.12.2022 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa İstanbul'a engel olabilicek riskler neler?
HABERTURK.COM

Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Örnek oluyor. Borsa İstanbul'un son rallisini değerlendiren Örnek bu yükselişin önünü kesebilecek risklere de değiniyor. Global piyasalardaki gelişmelerin de ele alındığı programda Türkiye ekonomisinde enflasyon, faiz ve döviz arasında oluşan denge de sorgulanarak bu durumun sürdürülebilir olup olmadığı tartışılıyor.

HANGİ SEKTÖRLER GERİDE KALDI?

Programda Borsa İstanbul’da bir süredir devam eden yükselişin nedeninin ortaya konulduğu programda diğer yandan Borsa İstanbul şirketleri bilanço kalemleri açısından değerlendirilerek şu anda gelinen piyasa değerleri açısından hisselerin ucuz mu pahalı mı olduğuna dair görüşler paylaşılıyor. Örnek ayrıca hangi sektörler ve şirketlerin değerinin üstünde hangilerinin altında işlem gördüğüne dair görüşlerini açıklıyor.

YABANCI NASIL DÖNER?

Seçim ve her seçim öncesi yaşanan seçim rallisiyle ilgili görüşlerini paylaşan Cumhur Örnek bir süre önce Borsa İstanbul’dan çıkan yabancı yatırımcıların geri gelmesinin şartlarını da ortaya koyarak 2023 beklentilerini de sıralıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil kamyon ile çarpıştı: 2 ölü
Otomobil kamyon ile çarpıştı: 2 ölü
Roma'da Şuşa konseri
Roma'da Şuşa konseri
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Fatih'te ahşap bina yangını
Fatih'te ahşap bina yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.