Borsa günü rekorla tamamladı

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Bankacılık endeksi yüzde 0,47 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,76 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,48 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,99 ile ticaret oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indirim kararının ardından BIST 100 endeksinin dünyanın başlıca borsalarından pozitif ayrışmasını sürdürdüğünü söyledi.

Yarın, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, İngiltere'de perakende satışlar ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.040 ve 3.070 seviyelerinin direnç, 2.950 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da devam ettiğini belirterek, oynaklığın arttığını ve yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini ifade etti.