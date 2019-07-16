Borsa için yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler pozitif

16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında mali sektör hisselerindeki alıcılı seyrin genele yayılamaması BIST 100 endeksinin yükselişinin sınırlı kalmasına neden olurken, teknoloji ve hizmetler sektörü hisselerindeki değer kayıpları dikkati çekti
- BIST 100 endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 5,71 değer kazanırken, BIST Mali endeksi yüzde 11,49, BIST Sınai endeksi yüzde 6,54 yükseldi. Aynı dönemde BIST Hizmetler endeksi yüzde 1,36 ve BIST Teknoloji endeksi ise yüzde 17,32 değer kaybetti
Gedik Yatırım Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan; "TL varlıklardaki aşırı iskontolu olma durumu belirsizliğin en fazla arttığı dönemlerde dahi artık satışların sınırlı kalmasına neden oluyor. Ağustos ayının ortalarına kadar temkinli olmak gerektiğini, ancak sonrası için düşecek enflasyonla birlikte TL varlıklarda önemli bir rahatlama ve güçlü bir yükseliş trendi görülebileceğini tahmin ediyorum"
AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy; "Yaz ayları ve yılın ikinci yarısında borsadaki yükseliş trendi için 'tamam mı devam mı' sorusuna cevap aranırken, 100.000 kritik seviyesinin altında yada üstünde kalıcılık sağlanması çok önemli bir teknik kriter olacak. BIST 100 endeksinde 95.000-97.000 bandı üzerinde ve içinde olası satışların konsolide olması durumunda ilk hedef daha önce test edilen 100.000-106.000 aralığı olacak."
Sürecek...
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