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Borsa haftaya yüzde 4.47'lik yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü yüzde 4.47'lik yükselişle tamamladı

Giriş: 16.01.2023 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
Borsa haftaya yüzde 4.47'lik yükselişle başladı
HABERTURK.COM

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,30 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 5.013,16 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 112,88 puan değer kazanarak 5.097,74'e çıktı. Toplam işlem hacmi 41,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bugün başlayacak Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de piyasaların bugün tatil olması piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyredebileceğine işaret etti.

BIST 100 endeksi, öğleden sonra yükselişini sürdürerek haftanın ilk işlem gününü yüzde 4.47'lik artışla 5.207,67 puanla tamamladı.

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