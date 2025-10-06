Habertürk
        Tüm Haberler
        Borsa haftaya yükselişle başladı

        Borsa haftaya yükselişle başladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,24 yükselişle 10.884,87 puandan başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:24 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:24
        Borsa haftaya yükselişle başladı
        Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,02 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamlamıştı.

        Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,35 puan ve yüzde 0,24 artışla 10.884,87 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 0,68 ile bilişim, en fazla gerileyen ise yüzde 5,08 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla haftaya pozitif başladı.

        Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ile fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ekim Sentix yatırımcı güven endeksi ile perakende satışlar verilerinin takip edileceğini söyledi.

        Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde​​​​​​​ ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının da pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç, 10.800 ve 10.700 seviyeleri destek konumunda olduğunu kaydetti.

